

Si vous aimez la photographie et la nature, voici un concours fait pour vous ? La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique a lancé hier un concours photo amateur inspiré de l’univers du photographe animalier Vincent Munier. Un concours ouvert aux passionnés dès 14 ans, en lien avec l’exposition actuellement présentée à la Maison des Douanes de Saint-Palais-sur-Mer.

Photographier la nature… mais surtout savoir l’attendre. C’est tout l’esprit du concours lancé par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique autour de l’exposition « L’art de la patience », consacrée au photographe animalier Vincent Munier à la Maison des Douanes de Saint-Palais-sur-Mer. Les organisateurs invitent les amateurs à s’inspirer de sa démarche : observer, se faire discret et respecter la faune sauvage. Les participants devront proposer une photographie représentant un animal vivant en liberté, à l’exclusion des animaux domestiques. Les clichés devront montrer une scène naturelle, sans mise en scène ni artifice, dans le respect des milieux naturels. Le concours est gratuit et s’adresse à tous les passionnés de photographie à partir de 14 ans, avec une autorisation parentale pour les mineurs. Pour participer, il suffit d’envoyer un seul cliché par courrier électronique à concoursphoto@agglo-royan.fr, accompagné de ses coordonnées et de la mention attestant avoir pris connaissance du règlement. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 septembre, minuit. Un jury distinguera les trois meilleures réalisations dans chacune des deux catégories, mineurs et majeurs. Les six images récompensées seront ensuite exposées en décembre prochain dans le hall de la CARA à Royan. Une belle occasion, pour les photographes amateurs, de mettre en lumière leur regard sur la nature… à condition, comme Vincent Munier, de faire de la patience leur meilleur objectif.

Le règlement complet est disponible sur le site de la CARA. Quant à l’exposition des œuvres de Vincent Munier « L’Art de la Patience », elle est à découvrir jusqu’au 1er novembre à la Maison des Douanes de Saint-Palais-sur-Mer.