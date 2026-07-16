Scène ouverte vendredi 17 juillet 2026 avec le chœur Caravox.

Le chœur Caravox est un outil tant culturel que de « vivre ensemble ». Ouvert aux enfants âgés de 9 à 13 ans, il constitue un véritable levier d’inclusion et d’éducation artistique et culturelle. Il permet aux jeunes habitants, même éloignés des lieux artistiques habituels et sans aucune formation préalable, de découvrir la pratique du chant choral tout en participant activement à l’enrichissement culturel de leur lieu de vie. Inscrit dans une dynamique intergénérationnelle, Caravox a également vocation à associer les familles à travers des ateliers de pratique et de transmission, favorisant les échanges entre générations autour de la voix et du chant. Encadrés par des musiciens professionnels, les enfants deviennent ainsi acteurs et artistes, contribuant, avec leurs proches, à une certaine continuité culturelle territoriale.

https://caravox.mann.tf/