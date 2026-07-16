Le Parlement a définitivement adopté hier la loi sur la fin de vie créant un droit à l’aide à mourir. Un vote qualifié d’« historique » par son auteur, Olivier Falorni, qui portait ce combat depuis 2012. Désormais maire de La Rochelle, l’ancien député a assisté avec émotion à l’adoption du texte, rendant hommage à celles et ceux qui l’ont accompagné dans ce long parcours législatif. Fruit de plusieurs années de débats et de compromis transpartisans, la loi vise à instaurer un cadre juridique « protecteur, équilibré et respectueux de chacun », après l’examen de milliers d’amendements. Plusieurs parlementaires ont salué un nouveau droit attendu par de nombreux malades en fin de vie et leurs proches.