Une enquête a été ouverte après un nouveau drame de la route survenu en début de semaine en Charente-Maritime. Lundi après-midi, vers 16h, deux voitures se sont violemment percutées de face sur la commune de Tesson, entre Saintes et Gémozac. L’accident a eu lieu sur la RD 6. D’importants moyens ont été mobilisés sur place : l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 17, deux véhicules de désincarcération et trois ambulances. La conductrice d’un des véhicules est décédée. La circulation a été interrompue une partie de l’après-midi. L’enquête devra préciser les circonstances du drame.