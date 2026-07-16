À Surgères, l’ancienne maire de la Ville Catherine Desprez est à l’honneur ce soir. Après un quart de siècle et quatre mandats successifs à la mairie, deux d’abord en tant qu’adjointe, puis deux en tant que première magistrate jusqu’en mars 2026, elle va se voir remettre la distinction de maire honoraire. Celle-ci fait suite à une demande du nouveau maire Thomas Godeau, lors du conseil d’installation du 27 mars, juste après les élections municipales. Une cérémonie est prévue à 18h30 à la salle des mariages de la mairie. C’est sur invitation.