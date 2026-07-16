La Ville de Saint-Jean-d’Angély organise à la fin du mois une opération d’effarouchement et de régulation des pigeons. Une opération destinée à réduire les nuisances engendrées par les volatiles dans plusieurs quartiers de la cité angérienne. Les habitants dont les cours ou jardins en sont régulièrement envahis sont invités à se faire connaître avant ce soir, afin de faciliter l’organisation des interventions.

Face aux nuisances causées par les pigeons dans plusieurs quartiers, la Ville de Saint-Jean-d’Angély reconduit une opération d’effarouchement et de régulation à la fin de ce mois de juillet. L’intervention, confiée à un spécialiste en fauconnerie, se déroulera sur trois jours et vise à limiter la présence de ces oiseaux dans les secteurs les plus touchés. Cette année, la commune souhaite également intervenir, avec l’accord des propriétaires, sur certaines parcelles privées particulièrement concernées. Les habitants confrontés à une présence quotidienne de pigeons dans leur cour ou leur jardin sont donc invités à se signaler auprès des services techniques de la ville avant ce jeudi soir, en contactant le 05 46 59 56 56 ou le 05 46 59 56 53. Cette démarche permettra d’identifier les secteurs prioritaires et d’organiser plus efficacement les passages par quartier. L’objectif est de réduire les nuisances tout en adaptant les interventions aux besoins recensés sur le terrain. Les services techniques centralisent les demandes afin d’établir le planning de cette campagne estivale.