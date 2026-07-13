Face à la sécheresse et aux fortes chaleurs, le préfet de la Charente-Maritime Michel Prosic a placé ce samedi l’ensemble du département en niveau « Alerte » pour les usages de l’eau potable. Les restrictions concernent les particuliers, les collectivités, les entreprises et les exploitants agricoles raccordés au réseau public. Il est notamment interdit d’arroser les pelouses et jardins d’agrément entre 8h et 20h, les potagers de 13h à 20h, de laver sa voiture à domicile ou encore de remplir sa piscine. Ces mesures, prises pour préserver la ressource en eau et éviter un durcissement de la situation, s’appliquent jusqu’à nouvel ordre.