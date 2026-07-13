La canicule impacte sérieusement les dons de sang. Alors que les épisodes de fortes chaleurs se multiplient et durent, et que les départs pour les vacances d’été se poursuivent, la baisse de fréquentation des collectes fragilise déjà fortement les réserves. Dans ce contexte particulièrement délicat, l’Établissement français du sang Nouvelle-Aquitaine appelle les donneurs à se mobiliser dès maintenant. En Charente-Maritime, où les réserves de sang sont aussi sous tension, l’EFS multiplie les collectes en bord de mer pour aller au-devant des donneurs.

L’été est une période particulièrement sensible pour les réserves de sang. Les départs en vacances, les fortes chaleurs et l’arrêt des collectes en entreprises ou sur les campus font baisser le nombre de donneurs. Pourtant, les besoins des patients restent les mêmes. Pour faire face, l’Établissement français du sang lance sa campagne « Destination Maison du don ». L’objectif : rappeler que le don de sang, mais aussi de plasma ou de plaquettes, reste indispensable tout au long de l’été. En Charente-Maritime, la Maison du don de Saintes reste ouverte pendant toute la période estivale. Toutefois, l’EFS multiplient les collectes mobiles dans tout le département, mais plus particulièrement sur la côte pour aller à la rencontre des habitants et des vacanciers qui ne peuvent pas se rendre à Saintes. Ses équipes de médecins et de bénévoles feront étape à Royan, Saint-Pierre-d’Oléron, Saint-Georges-d’Oléron, Le Château-d’Oléron, Dolus-d’Oléron, Saint-Georges-de-Didonne, Arvert, Saint-Palais-sur-Mer, ou encore Saujon, jusqu’à la fin du mois d’août. L’EFS rappelle qu’une heure suffit pour donner son sang et qu’un seul don peut contribuer à sauver plusieurs vies. Les donneurs sont également invités à venir accompagnés d’un proche afin d’encourager de nouveaux volontaires à se mobiliser.

Les dates des collectes et la prise de rendez-vous sont disponibles sur le site de l’Établissement français du sang. L’EFS qui rappelle que les besoins ne prennent pas de vacances et que chaque don compte.