La Charente-Maritime a été l’un des départements les plus chauds de France hier. Les températures ont dépassé les 40 °C ce dimanche dans le département, toujours placé en vigilance orange à la canicule. Il a fait jusqu’à 41,8 °C à Saintes, sans toutefois battre le record absolu du 23 juin dernier 43,8 °C. À La Rochelle, il a fait 40,9 °C. Et 40,5 °C à Royan.

C’est dans ce contexte de chaleur extrême qu’un feu de végétation est survenu hier après-midi en Charente-Maritime, département toujours placé en risque « sévère » et « très sévère » pour les feux de forêt. À Rétaud, entre Saintes et Royan, un feu a parcouru des hautes herbes, avant de se propager à un sous-bois et à un champ de chaumes. L’alerte a été donnée vers 15h30. L’arrivée des pompiers et d’une dizaine de camions spécialisés a permis de maîtriser le sinistre. Au total, 9 hectares ont brûlé. Six maisons ont été épargnées, et aucun blessé n’est à déplorer.