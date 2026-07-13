Un saisonnier de 35 ans a volontairement mis le feu à son logement de fonction, dans la nuit de vendredi à samedi, sur l’île d’Aix. Cinq personnes ont dû être évacuées, sans faire de blessés. Retrouvé plusieurs heures plus tard avec des brûlures aux mains, il a reconnu les faits et a été hospitalisé à Rochefort. Le suspect présentait des tendances suicidaires. L’incendie a détruit deux chambres et en a endommagé deux autres dans le bâtiment hébergeant les saisonniers du restaurant Les Paillottes.