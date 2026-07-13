Scène ouverte vendredi 10 juillet 2026 avec Franck Bonnamy, président de Surgères en scène.

L’association Surgères en Scène célèbrera de nouveau les cuivres lors de la 10ᵉ édition du Surgères Brass Festival. Cet événement se déroulera du 23 au 25 juillet 2026, dans le parc du château de Surgères. Niché au cœur du parc, entre patrimoine historique et arbres centenaires, ce festival fait partie des « Sites en Scène », label décerné par le département de la Charente-Maritime depuis 1995. Le festival le plus cuivré de l’Ouest proposera une programmation éclectique : musique du monde, fanfare, jazz, chanson et musique classique. Trois jours de fête attendent les visiteurs, mêlant découvertes de pépites locales et artistes de renommée nationale pour animer les soirées d’été. Le Village des cuivres accueillera le public en accès libre à partir de 17h le jeudi et le vendredi, et dès 14h le samedi. Au programme : deux concerts sur les scènes gratuites, des exposants dédiés aux cuivres et des possibilités de restauration, le tout dans une ambiance festive.

Voici le détail de la programmation :

Jeudi 23 juillet :

Scène des Douves (gratuite) : Surgères Brass Ensemble « Fête Romaine », Les Incognitos.

Scène du Parc (payante) : Véronique Sanson, Robinson Khoury – MYA, Barrut.

Vendredi 24 juillet :

Scène des Douves (gratuite) : Marching Band de l’Académie (programme « New Orleans, berceau du jazz »), Borgiaq Brass Band Viva Espana.

Scène du Parc (payante) : Deluxe, Massbeat, Happening – Marching Band de l’Académie.

Samedi 25 juillet :

Scène des Douves (gratuite) : Surgères Brass Ensemble « Marvel in Brass », Dixieland Five feat. Hervé Michelet, Concert de clôture de l’Académie des Cuivres et Percussions de Surgères.

Scène du Parc (payante) : Bénabar, Oldelaf.

Plus d’infos :

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