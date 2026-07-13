Le Club Nautique et de Plein Air du bassin de Marennes surfe sur la vague du succès. Basé sur le plan d’eau de Marennes-Plage, le CNPA s’impose aujourd’hui comme une référence régionale en planche à voile, en devenant cette année le premier club de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Cette saison, six licenciés décrochent leur qualification pour les Championnats de France. Une autre ira encore plus loin avec une sélection au niveau européen et aux Championnats du monde. Autre motif de satisfaction : Bastien Delprat, l’un des moniteurs, a été détaché par la Ligue Nouvelle-Aquitaine pour encadrer les Championnats de France. Une saison intense pour le club qu’a tenu à mettre à l’honneur la Ville de Marennes-Hiers-Brouage début juillet, lors de la cérémonie des jeunes sportifs. Ce dont se réjouit Ludovic Gironnet, chef de base, qui nous dit ce que représente pour lui cette distinction :

Mais le CNPA, ce n’est pas seulement la compétition. L’été est aussi une période phare pour le club, qui accueille vacanciers et habitants du territoire pour découvrir les plaisirs de la voile.