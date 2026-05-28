À La Rochelle, un drôle de véhicule sillonne les rues de la ville cette semaine. Son rôle : renifler le gaz. GRDF mène actuellement une vaste opération de contrôle du réseau pour détecter d’éventuelles fuites. Un dispositif de sécurité très précis, baptisé « VSR », pour Véhicule de Surveillance de Réseaux. L’opération se termine aujourd’hui.

Depuis vendredi, les habitants de La Rochelle peuvent apercevoir une camionnette un peu particulière dans les rues de la ville. Équipé d’un système ultra-sensible, le Véhicule de Surveillance de Réseaux de GRDF inspecte l’étanchéité des canalisations de gaz. Son “nez” est capable de détecter des traces de méthane 10 000 fois plus faibles que ce qu’un humain peut sentir. Grâce à des sondes placées à l’avant du véhicule, l’air est aspiré au ras de la chaussée, puis analysé en temps réel par un détecteur laser embarqué. À bord, deux agents : un conducteur et un opérateur analyste qui surveille les données sur ordinateur. Dès qu’une concentration anormale est repérée, une alarme se déclenche. Les techniciens poursuivent alors les vérifications avec un détecteur portatif avant, si nécessaire, de faire intervenir une équipe de réparation. Cette surveillance régulière fait partie de la politique de sécurité de GRDF. Chaque jour, l’entreprise investit un million d’euros en France pour entretenir et moderniser le réseau de distribution de gaz. En Charente-Maritime, où 88 500 clients sont alimentés dans 69 communes, le réseau accueille aussi de plus en plus de gaz vert produit localement par méthanisation. Aujourd’hui, il représente déjà 4 % de la consommation du département.

Et selon GRDF, la part de gaz vert injectée dans le réseau charentais pourrait atteindre 21 % d’ici fin 2028.