SOS rivière et environnement de Charente-Maritime tire la sonnette d’alarme. L’association redoute un assèchement précoce des cours d’eau, avec ce phénomène de canicule inédit pour un mois de mai. Son président Pascal Biteau se dit particulièrement inquiet. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/05/sos-1.mp3 Pascal Biteau qui s’inquiète également de l’augmentation de la consommation des pesticides en Charente-Maritime. Selon l’association Pesticides Charente-Maritime, leur utilisation repart fortement à la hausse dans le département. Les chiffres 2024, publiés en avril dernier à partir des données officielles de l’Office français de la biodiversité, montrent une augmentation de 11,8 % des achats par rapport à 2023. Pascal Biteau :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/05/sos-2.mp3 Pascal Biteau qui déplore l’inertie de l’État et des pouvoirs publics pour accompagner la profession agricole et reconquérir la qualité des eaux. Un courrier a été adressé en ce sens aux parlementaires de Charente-Maritime.