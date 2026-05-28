La piscine municipale de Tonnay-Charente a été la cible de dégradations. Des faits commis lors du week-end de la Pentecôte. À quelques jours de sa réouverture début juin, l’équipement a été vandalisé. Une porte a été forcée, le portail endommagé, et de nombreux déchets de bouteilles, de mégots et d’emballages ont été abandonnés sur place. La municipalité a déposé plainte. Une opération de nettoyage a été menée pour une ouverture comme prévu le 3 juin.

