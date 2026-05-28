Mouvement de grève cet après-midi à Super U Tonnay-Charente. À l’appel du syndicat CGT, le personnel est invité à cesser le travail et à se rassembler à 15h devant le supermarché. Depuis plusieurs mois, un climat social extrêmement préoccupant s’est installé au sein du magasin. Aujourd’hui, deux employées, qui revendiquent le droit légitime de disposer d’un CSE (Comité social et économique) dans cette entreprise de plus de 100 salariés, sont convoquées à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire. La CGT dénonce une forme de répression syndicale, une dégradation des conditions de travail et des méthodes de management inacceptables.