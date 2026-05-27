Scène ouverte vendredi 29 mai 2026 avec Osmose, un trio acoustique unique mêlant harmonies vocales et énergie musicale. Composé de Virginie (chanteuse et auteure), Thomas (guitariste, compositeur et interprète, fils de Virginie) et Philippe (guitariste, ukuléliste et percussionniste, musicien expérimenté), le groupe incarne une alchimie familiale et artistique. Leur répertoire, né de l’échange entre mère et fils, s’enrichit aujourd’hui de la touche rock et polyinstrumentale de Philippe, pour des prestations dynamiques et intimistes. Après une pause, le trio a repris les scènes locales et prépare désormais des concerts autonomes pour l’été 2026, sans dépendre de l’électricité. Leur objectif : partager leur univers le plus largement possible, entre chanson française et créativité.