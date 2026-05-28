La Charente-Maritime reste placée en alerte orange à la canicule. Depuis hier midi, le département est soumis à de très fortes chaleurs, comme plusieurs départements de l’ouest de la France. L’épisode devrait prendre fin cette fin de semaine. Mais d’ici là, les communes et intercommunalités s’adaptent. Plusieurs ont fait savoir qu’elles ont activé leur plan canicule, comme La Rochelle, Saint-Jean-d’Angély ou encore Marennes-Hiers-Brouage. Cela signifie la mise en place de mesures spécifiques pour les personnes fragiles et vulnérables, notamment dans les Ehpad. De nombreuses manifestations, et notamment sportives, sont annulées au moins jusqu’à vendredi. Et les horaires des services publics sont adaptés pour protéger les agents et les usagers. De nombreuses déchetteries du territoire sont ouvertes le matin et fermées l’après-midi, comme en Aunis Sud et à Saint-Sulpice-de-Royan. Les déchetteries du Bassin de Marennes basculent même en horaires d’été à partir d’aujourd’hui, avec quelques jours d’avance sur le calendrier habituel.

À Rochefort, la canicule impacte le fonctionnement des écoles et des accueils périscolaires. Ils restent ouverts, mais avec des activités adaptées aux conditions météos. Et les parents d’élèves scolarisés en maternelle, qui en ont la possibilité, sont invités à récupérer leurs enfants avant ou après la pause déjeuner et à les garder à la maison.