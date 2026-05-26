Réduire de 10% les prélèvements d’eau d’ici 2030. C’est l’ambitieux projet du Département de la Charente-Maritime, face à la raréfaction de la ressource, notamment en ces périodes de fortes chaleurs, dans un contexte de changement climatique. C’est l’une des priorités du mandat en cours de la présidente Sylvie Marcilly qui s’est rendue vendredi dernier au collège Hélène de Fonsèque à Surgères pour transmettre les bonnes pratiques en termes d’économies d’eau et faire le point sur les dispositifs hydroéconomes déployés dans tous les collèges et bâtiments publics du Département. On l’écoute :

Sylvie Marcilly était accompagnée de sa vice-présidente en charge de l’Éducation Caroline Aloé qui a rappelé l’importance de faire des collégiens des ambassadeurs de la bonne gestion de la ressource en eau :