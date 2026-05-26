Un accident entre une voiture et une camionnette a fait deux blessés ce matin à Nieul-lès-Saintes. Les deux véhicules se sont violemment percutés de face, peu après 11h45, sur la RD 728, au lieu-dit Les Rollands. Une dizaine de pompiers se sont rendus sur place. Grièvement blessée, une automobiliste âgée de 65 ans a dû être désincarcérée et transportée d’urgence au centre hospitalier de Saintes. Un homme de 28 ans a été plus légèrement touché. La circulation a été totalement interrompue le temps de l’intervention des secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.