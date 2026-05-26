Rochefort fait face à une nouvelle série de vols de câbles électriques alimentant l’éclairage public. Depuis près d’un an, la ville est confrontée à une recrudescence du phénomène. Sur les 5 300 réverbères que compte la commune, plus de 70 avaient déjà été dégradés en décembre dernier, plongeant plusieurs quartiers dans l’obscurité. Dans la nuit du 24 au 25 mai, huit nouveaux candélabres ont été ciblés rue Touboulic et avenue du Pont-Neuf. Par mesure de sécurité, la Ville a dû couper l’éclairage dans ces deux axes. Un rétablissement partiel est attendu dès ce mardi soir, mais le retour complet dépendra du remplacement des câbles volés. Le montant des dégâts n’est pas encore connu. La municipalité indique mobiliser ses équipes pour intervenir rapidement. Elle appelle également à la vigilance : en cas de câble à terre ou de trappe ouverte, il ne faut surtout pas intervenir, mais prévenir les services municipaux ou la police.