Vers de nouveaux records de températures ce mardi. Alors qu’un dôme chaleur s’est installé sur la France, huit départements de l’Ouest ont été placés en vigilance orange à la canicule. C’est la première fois depuis la création du dispositif en 2004 qu’une telle alerte est déclenchée si précocement, au mois de mai. Preuve du réchauffement climatique, selon les climatologues. La Charente-Maritime est placée en vigilance jaune. Hier, dans le département, il a fait 34,7° à Rochefort, 35,1° à Royan et 35,7° Nuaillé-sur-Boutonne.

Face à cette vague de chaleur inédite, le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel appelle à la vigilance et à adopter les bons réflexes. Il est notamment conseillé de boire régulièrement de l’eau, sans attendre d’avoir soif. De se rafraîchir et se mouiller le corps, d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes, et de maintenir son logement au frais. Les organisateurs d’événements extérieurs ou intérieurs sont appelés à adapter leur dispositif pour permettre au public, en particulier les personnes les plus vulnérables, et aux personnes assurant l’encadrement du public, l’accès à l’eau et à des zones ombragées ou plus fraîches. En cas de malaise ou de troubles du comportement, il faut contacter le 15 ou le 18.