

À Rochefort, les Demoiselles soufflent leurs 60 bougies. La Ville s’apprête à rendre hommage au film culte de Jacques Demy avec un grand week-end de festivités les 29 et 30 mai. Un anniversaire placé sous le signe de la musique, de la danse et de la mémoire collective. Agathe Ferrandez :

Une inauguration qui marquera aussi la fin des travaux de réaménagement autour du pont Transbordeur, avec des espaces davantage pensés pour les mobilités douces et les visiteurs. Le montant des travaux s’élève à plus de 800 000 euros.