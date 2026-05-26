

La Fête de la paix prévue demain à La Rochelle est annulée en raison de la canicule. L’évènement devait se dérouler dans le cadre de la 23e édition de la Semaine de la paix qui débute ce soir avec l’inauguration à 18h, salle de l’Oratoire, et le concert de Jean-Marc Desbois. Des centaines d’enfants des centres de loisirs étaient attendus en début d’après-midi ce mercredi à l’espace herbeux de Chef de baie pour des épreuves sportives en plein air. Les organisateurs et la Ville de La Rochelle ont pris la décision d’annuler ce rendez-vous pour des raisons de sécurité, comme le souligne Éric Thomas, co-président du Comité rochelais du mouvement de la paix :

Éric Thomas qui invite à participer aux autres rendez-vous (concerts, conférences, théâtre, contes et danse) prévus en intérieur, dans le cadre de cette Semaine pour la paix qui a pour thème cette année « Qui veut la paix prépare la paix, du quartier à la planète ». Rendez-vous est donné jusqu’au 7 juin. Le programme complet est disponible sur la page Facebook du Mouvement de la paix 17.