

À Nieul-sur-Mer, le Rotary club La Rochelle, en partenariat avec la ville et parrainé par le metteur en scène Patrice Leconte, organise la première édition «Les théâtrales». Rendez-vous à l’espace Michel-Crépeau ce samedi 30 mai, à 20h, pour la pièce « Vous qui passez sans me voir » de Sébastien Biessy, et ce dimanche 31 mai, à 15h, pour « Chat en poche » de Georges Feydeau. Entrée simple 25€, et 40€ pour les deux spectacles, suivis d’un pot de l’amitié avec les comédiens. Réservations au 06 19 60 29 83, par mail à rotarylarochellegmail.com et sur Helloasso. Au profit des associations PSE et Arkoun.