

À Vouhé, l’association Vouhé en fête organise une randonnée pédestre dimanche 7 juin, au profit de l’association DEBRA pour les personnes atteintes d’épidermolyse bulleuse. La totalité des bénéfices lui sera intégralement reversée. Départ entre 9h et 10h place de l’église pour 2 parcours de 6 et 12 km. Café de bienvenue, collation à mi-parcours et apéritif à l’arrivée. Tarif adulte 6€, 3€ de 10 à 18 ans et gratuit pour les moins de 10 ans. Renseignements et inscriptions obligatoires au 06 88 47 72 21 avant le 1er juin. Nombre de participants limités.