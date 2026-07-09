À La Rochelle, une cinquantaine de commerçants de la rue du Minage ont adressé le mois dernier un courrier de remerciement au maire Olivier Falorni. Une lettre rendue publique mardi soir suite au Conseil municipal de lundi, dans laquelle ils saluent les actions engagées par la Ville pour lutter contre les regroupements de marginaux et améliorer les conditions de vie dans cette rue du centre-ville. Et les co-auteurs ne tarissent pas d’éloges à l’égard des actions mise en place par le premier magistrat.

C’est un courrier qui tranche avec les prises de parole habituelles sur le sujet. Cinquante commerçants de la rue du Minage remercient officiellement le maire de La Rochelle pour les mesures d’éloignement des marginaux du centre-ville mises en place par Olivier Falorni juste après son élection en mars dernier. La lettre, dévoilée ce lundi en Conseil municipal, fait état d’une amélioration « réelle et visible » de la situation. Les signataires rappellent qu’ils alertaient depuis plusieurs années sur les difficultés rencontrées dans cette rue commerçante : des trottoirs souvent impraticables, des nuisances récurrentes, des problèmes de sécurité, une présence importante de déchets, des comportements agressifs ou encore une consommation d’alcool dès le début de la journée. Des situations qui, selon eux, pénalisaient à la fois les commerçants, les riverains, mais aussi l’image de La Rochelle auprès des visiteurs. Dans leur courrier, les commerçants estiment que les actions engagées par la municipalité ont permis de retrouver un environnement plus serein. Ils évoquent une rue plus agréable pour les familles, les étudiants et les passants, ainsi qu’un retour progressif de son attractivité. Les commerçants remercient également la Ville pour sa réactivité et son écoute, après des années durant lesquelles ils avaient le sentiment de ne pas être entendus. En rendant cette lettre publique, Olivier Falorni rappelle qu’il s’était engagé à informer le Conseil municipal de l’évolution de ce dossier sensible, régulièrement au cœur des débats sur la sécurité et la tranquillité publique dans le centre historique de La Rochelle.