Nouvelle journée caniculaire en Charente-Maritime. La vigilance orange est maintenue dans le département. Le département qui reste également placé en risque « sévère » et « très sévère » pour les feux de forêts. Conséquence, plusieurs communes ont décidé d’annuler leur feu d’artifice pour la Fête nationale. Comme l’an dernier en raison des fortes chaleurs, la Ville de Rochefort renonce à la pyrotechnie qui est reportée au 5 septembre, mais maintient son programme d’animations prévu ce lundi. Même chose pour la ville voisine de Tonnay-Charente. Et puis à Saint-Jean-d’Angély, le tir du feu d’artifice prévu le 14 juillet est reporté pour la 3e année consécutive. Il aura lieu le 19 septembre, lors des Journées européennes du patrimoine.