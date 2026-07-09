

La Ville de Marennes-Hiers-Brouage donne ce soir le coup d’envoi de son tout nouveau marché nocturne à Marennes-Plage. Il aura lieu tous les jeudis soir de l’été, jusqu’au 27 août. L’occasion pour les visiteurs de venir flâner et rencontrer des artisans et créateurs locaux, dans un cadre exceptionnel qui représente un véritable atout pour la ville à développer, comme le souligne Delphine Basset-Priem, adjointe au maire en charge de la démocratie locale et de la communication :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/marennes-1.mp3 Rendez-vous est donné de 17h à 22h.

Autre évènement cette semaine à Marennes-Hiers-Brouage : le coup d’envoi demain de Festiv’Été. Quatre soirées musicales festives et gratuites pour animer la ville cet été. Ça commence ce vendredi soir, dès 19h, place du marché à Marennes. Delphine Basset-Priem nous en dit plus :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/marennes-2.mp3 Et vous retrouvez le programme complet sur le site de la ville marenneshiersbrouage.fr