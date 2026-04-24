Surgères devient la première commune de Charente-Maritime à s’engager dans le dispositif « Ma Ville se Ligue ». Hier, le nouveau maire Thomas Godeau a reçu en mairie le président de la Ligue contre le cancer de Charente-Maritime Jean-Marie Piot. À l’issue de cette rencontre, et comme il s’y était engagé durant sa campagne électorale, le premier magistrat a signé une lettre d’intention, première étape vers une adhésion officielle. Ce dispositif vise à renforcer, localement, les actions de prévention, d’information et de sensibilisation auprès des habitants. La convention doit être soumise au conseil municipal le 15 juin prochain.