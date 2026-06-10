Plus d’un millier de personnes ont participé hier soir à la marche blanche en hommage à Lyhanna à Saint-Jean-Jean-d’Angély. Une marche blanche organisée par la famille paternelle de la collégienne, qui vit dans l’arrondissement angérien. Parti de l’Hôtel-de-Ville, un cortège silencieux a défilé en ville, en passant symboliquement devant le collège, direction le plan d’eau de Bernouët où des dizaines de roses blanches ont été déposées en mémoire de la jeune fille de 11 ans, enlevée et tuée à Fleurance, dans le Gers, près de son domicile. Un lieu que connaissait bien Lyhanna pour s’y être rendue à plusieurs reprises pendant les vacances. Seule la tante de la jeune victime a pris la parole pour rendre hommage à sa nièce. Une minute de silence a été observée.