Premier feu de forêt de la saison en Charente-Maritime. Alors que le département est placé en risque sévère en raison de la sécheresse, un incendie s’est déclaré la nuit dernière, peu après 2h du matin, au lieu-dit Les Joelles à Montlieu-la-Garde, au sud de la Charente-Maritime. Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec de nombreux moyens dont près d’une vingtaine de véhicules. Deux hectares de pins ont brûlé, avec un risque de propagation. La mairie et la gendarmerie se sont rendues sur place.