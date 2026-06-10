À Surgères, la municipalité appelle les habitants à la vigilance face à une recrudescence de cambriolages constatée ces derniers jours. La Ville rappelle quelques gestes de prévention : bien verrouiller ses portes, fenêtres et portails, ne pas laisser d’objets de valeur visibles depuis l’extérieur, informer ses voisins en cas d’absence prolongée et éviter d’annoncer ses départs en vacances sur les réseaux sociaux. Les habitants sont également invités à signaler tout comportement suspect, véhicule inhabituel ou tentative de cambriolage en contactant immédiatement la gendarmerie au 17.