La mobilisation hier pour la défense des AESH, les Accompagnants d’élèves en situation de handicap. Un mouvement à l’initiative d’une intersyndicale de l’Éducation nationale. En Charente-Maritime, trois rassemblements ont eu lieu ce mardi, dans l’après-midi à La Rochelle, et plus tôt à la mi-journée à Saintes et Rochefort. Rochefort où des dizaines de manifestants se sont retrouvés place Colbert pour réclamer de meilleurs salaires et une reconnaissance du métier, à l’image de Virginie et Roxanne, toutes deux AESH dans des établissements scolaires rochefortais :

Sylvie Laulan est secrétaire départementale du syndicat enseignant du second degré SNES FSU 17 et professeure au collège de Tonnay-Charente. Elle en appelle à la création d’un vrai statut pour les AESH :

Un comité de défense des AESH vient d’être créé en Charente-Maritime. Une réunion publique est prévue le 19 juin prochain.