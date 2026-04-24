

Donner une seconde vie aux matériaux de construction inutilisés, c’est tout l’objectif de la Brocante aux matériaux. Un évènement organisé aujourd’hui et demain en Charente-Maritime par Cyclad, Biotop, Conect et Circule’R. Il revient pour une deuxième édition, au cœur des entreprises du BTP de l’Aunis, de la Saintonge et du Pays rochefortais. Bois, tuiles, carrelage ou encore laine de verre… de nombreux matériaux en parfait état sont proposés à prix réduit, directement dans les entrepôts des professionnels participants. Une occasion unique de faire de bonnes affaires tout en s’inscrivant dans une démarche de réemploi et d’économie circulaire, comme le souligne Alice Michaud, responsable innovation circulaire à Cyclad :

Les organisateurs s’appuient sur une première édition réussie en 2025. Alice Michaud :

L’évènement, qui s’inscrit dans le cadre du Printemps des brocantes en Nouvelle-Aquitaine, sera reconduit sous cette forme en cas de succès. Vous retrouvez la liste complète des entreprises partenaires sur brocante-materiaux.fr