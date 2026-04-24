

Le festival Cycle and sound revient ce dimanche en Aunis Sud. L’évènement de découverte du patrimoine local à vélo et en musique s’arrête cette année sur les communes de Bouhet, Anais et Virson, près de Surgères. Initialement prévu en septembre, il avait dû être reporté en raison des conditions météos, comme l’explique Guillaume Brivio, responsable de la communication à la Communauté de communes Aunis Sud, qui organise l’évènement :

Rendez-vous dès 11h à Bouhet. Départ de la balade à vélo de 19 km à 14h30. C’est gratuit et ouvert à tous. Restauration sur place. Plus d’infos sur aunis-sud.fr.