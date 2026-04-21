Mouvement de grève hier après-midi à l’hôpital de Rochefort. À l’appel d’une intersyndicale composée de l’Unsa, la CFTC et Force ouvrière, une quarantaine de personnels et soignants a débrayé et s’est rassemblée sur le parvis de l’établissement de santé pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et de prise en charge des patients, mais aussi le projet de fusion avec l’hôpital de La Rochelle début 2027 qui inquiète le personnel. Objectif : interpeller la population qui est en première ligne, les élus locaux et les pouvoirs publics. On écoute Christophe Chocard, secrétaire départemental de l’Unsa Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/greve-hopital-rochefort.mp3 D’autant plus dans le contexte actuel de hausse des prix des carburants. Les syndicats réclament plus de moyens pour l’hôpital de Rochefort. Une audience a été demandée auprès de la direction.