La Ville de Surgères organisait hier soir la 2e édition de son concours d’éloquence citoyen. Un concours réservé cette année aux élèves de CM2 des écoles élémentaires Jules-Ferry et Jeanne-d’Arc. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, vise à sensibiliser les jeunes aux valeurs de la République et à l’apprentissage de la citoyenneté. Cette année, le thème imposé était « Droits et devoirs ». Présidé par Francis Lecomte, adjoint au maire en charge des affaires scolaires, le jury, composé de deux comédiennes et d’un journaliste, a évalué les treize candidats en compétition sur leur prise de parole qui était limitée à une minute. On écoute Francis Lecomte :

Les deux lauréats de cette 2e édition sont Inès et Paul, âgés de 11 ans, qui ont su convaincre le jury par la qualité de leur expression et leur réflexion. On les écoute :

Tous les participants ont remporté un diplôme, une place de cinéma et les gagnants une journée pour quatre au Futuroscope, ainsi qu’un bon d’achat en librairie.