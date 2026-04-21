Plusieurs conducteurs dangereux ont été interpellés le week-end dernier en Charente-Maritime. À La Rochelle, un chauffard, circulant à vive allure en plein centre-ville, a refusé de s’arrêter et a tenté de prendre la fuite à pied, avant son arrestation. Placé en garde à vue, il a été mis en examen pour refus d’obtempérer et conduite sans permis, puisque celui-ci a été annulé par la justice. En outre, il conduisait avec la voiture de fonction volée à son colocataire.

À Rochefort, c’est un récidiviste, connu pour divers délits routiers, qui a été interpellé, après une course-poursuite avec la police suite, là encore, à un refus d’obtempérer. Une perte de contrôle et un rail de sécurité ont mis un terme à sa course folle, après de nombreuses embardées.