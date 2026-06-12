Royan devient officiellement « Ville Ambassadrice du don d’organes ». La signature a eu lieu ce matin, à quelques jours de la Journée nationale du don d’organes, avec notamment l’inauguration d’un symbole fort sur la plage du Chay. Une démarche pour informer, sensibiliser et surtout encourager le dialogue au sein des familles.

Royan s’engage en faveur du don d’organes. Ce vendredi, la commune a rejoint le réseau des « Villes Ambassadrices du Don d’Organes », porté par le collectif Greffes+, avec l’ADOT 17, l’Agence de la biomédecine et l’Association des Maires de France. Un engagement qui vise à mieux faire connaître un enjeu majeur de santé publique. En 2025, plus de 6 100 greffes ont été réalisées en France, mais 33 000 personnes étaient encore en attente d’organes. Près d’un millier de personnes sont décédées faute d’avoir pu être greffées à temps. Si une grande majorité des Français se disent favorables au don d’organes, le dialogue reste encore insuffisant. La volonté de chacun n’est pas toujours connue des proches, alors que les familles sont systématiquement consultées au moment d’un prélèvement. À Royan, un panneau dédié à cette cause a été inauguré ce vendredi, et une œuvre éphémère a été réalisée sur le sable. À travers cette initiative, la Ville relaie un message simple : « Entre proches, on se le dit ». Car parler du don d’organes aujourd’hui peut permettre de sauver des vies demain.

La Journée nationale du don d’organes et de reconnaissance aux donneurs aura lieu le 22 juin prochain.