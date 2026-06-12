L’inauguration hier matin à Saint-Denis-d’Oléron d’une nouvelle piste cyclable. Un itinéraire long de 2 kilomètres qui relie désormais le port au phare de Chassiron, et qui s’inscrit dans le cadre du Plan vélo n°3, offrant une liaison douce et sécurisée aux cyclistes et aux marcheurs. Ce nouvel aménagement complète un réseau de 33 kilomètres entre la citadelle du Château-d’Oléron et la pointe nord de l’île. Ce dont se réjouit la maire de Saint-Denis-d’Oléron Fabienne Ford :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/06/velo-oleron-1.mp3 Les travaux réalisés représentent un investissement de près de 500 000 euros, financés pour plus de la moitié par le Département de la Charente-Maritime, dans le cadre du Contrat de proximité qui s’achève cette année et qui pourrait ne pas être renouvelé. Ce que redoute le président de la Communauté de communes de l’île d’Oléron Michel Parent qui a d’autres projets cyclables pour son territoire. Selon lui, la clé financière serait le retour d’un péage sur le pont d’Oléron. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/06/velo-oleron-2.mp3 Le nouvel itinéraire cyclable de Saint-Denis-d’Oléron est accessible au public à partir d’aujourd’hui, quelques jours avant le coup d’envoi de la saison estivale et l’arrivée des touristes.

Notez par ailleurs que cet après-midi sera inaugurée une autre voie verte de 8 km, placée sur l’itinéraire de la Vélodyssée, entre La Bellevue à Marennes-Hiers-Brouage et la passerelle Le Carlot à Saint-Agnant.