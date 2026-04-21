

À Foncouverte, le club Fontcouverte en marche organise ses traditionnelles randonnées du Brin d’Aillet vendredi 1er mai, ouvertes à tout public. Avec au choix : 3 circuits marches sur 9, 12 et 14 kilomètres et 2 circuits V.T.T. de 25 et 35 kilomètres. Les droits d’inscription sont de 6€, gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous entre 8h et 9h30 à la salle des fêtes, route de La Sauzaie. Départ libre. Café au départ, ravitaillement sur les parcours, pot de l’amitié à l’arrivée avec vente de gobelet à 1€. Seuls les chiens tenus en laisse sont autorisés. Renseignements au 06 07 86 71 30.