À Taugon, au nord de la Charente-Maritime, personnels de l’école et élus de la commune se mobilisent contre la fermeture d’une classe à la rentrée en septembre. Cette suppression entraînerait une augmentation des effectifs dans les autres, dont une avec quatre niveaux. Après une première action de contestation ce lundi, et en cette veille de congés scolaires, ils ont prévu de se rassembler cet après-midi à 16h30 devant la préfecture de La Rochelle, à l’heure où se réunit le Conseil départemental de l’Éducation nationale.