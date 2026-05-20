La Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime renforce sa coopération avec la justice. En 2025, elle a détecté et évité près de 5,9 millions d’euros de fraudes, en légère hausse sur un an. 723 millions au niveau national, soit une progression de 15 %. Face à des fraudes de plus en plus organisées, comme la création de fausses sociétés, des coquilles vides, pour obtenir des indemnités via de faux arrêts de travail, la CPAM a signé une convention de partenariat avec les parquets de La Rochelle et Saintes. Objectif : mieux coordonner les enquêtes, accélérer les procédures et renforcer les poursuites, alors que certains réseaux sont désormais très structurés. L’an dernier, 191 suites judiciaires ont été engagées. Les peines encourues peuvent atteindre 10 ans d’emprisonnement pour les cas les plus graves.