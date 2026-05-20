C’est en ce moment la Semaine de l’intelligence artificielle, un évènement national pour découvrir et s’approprier l’IA. À Surgères, le Club d’entreprises Aunis Sud, en partenariat avec les clubs d’entreprises de Rochefort Océan et Marennes-Oléron, organise demain soir une conférence sur le thème de « l’humain au centre de l’IA ». Elle sera animée par le mentaliste et ex-magicien de Fort Boyard Serge Avril, qui viendra parler de cette nouvelle technologie qui a envahi notre quotidien. William Rousseau, nouveau président du Club d’entreprises Aunis Sud, nous en parle :

Rendez-vous est donné au cinéma Le Palace à 19h30. La conférence sera suivie d’un cocktail dinatoire sous les halles du marché. C’est 10 euros l’entrée. Les réservations sont possibles sur helloasso.fr