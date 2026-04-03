

« Buzay au XVIIIe », l’édition 2026 des « Animations historiques et marché artisanal du château de Buzay », organisée par l’association « Trac en scène », se déroulera ce samedi 6 juin, de 14h à 19h, et dimanche 7, de 10h à 18h, à La Jarne. Au programme, des spectacles artistiques et musicaux sur le thème du XVIIIe siècle. Un marché artisanal accueillera plus de 75 exposants avec des animations et vente de produits locaux sur place. Nouveau : initiation à l’escrime. L’entrée est à 2€, visite du château à 7€ gratuit pour les moins de 18 ans. Petite restauration sur place. Parking gratuit. Information sur trac-en-scene.org et par mail à trac-en-scene@orange.fr.