À trois semaines des premières épreuves du Bac, la Région Nouvelle-Aquitaine maintient son dispositif gratuit d’aide aux devoirs pour accompagner les lycéens et apprentis dans leurs révisions. Accessible du lundi au jeudi, de 17h à 21h, ce service propose un soutien en mathématiques, français, physique-chimie, philosophie et anglais, assuré par des étudiants. La plateforme reste ouverte jusqu’au 25 juin. Les élèves peuvent appeler gratuitement le 05 57 57 50 00 ou prendre rendez-vous via l’application dédiée.