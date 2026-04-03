Et si vous adoptiez une poule ? L’association Poule Pour Tous organise plusieurs opérations de sauvetage de poules pondeuses en Charente-Maritime. Des poules de 18 mois, promises à l’abattoir, mais qui peuvent être maintenue en vie et pondre encore pendant plusieurs années. Des distributions sont organisées, notamment aujourd’hui à Rochefort et Surgères. Le principe : les adopter pour leur offrir une seconde vie.

Chaque année en France, près de 50 millions de poules pondeuses sont abattues après seulement 18 mois de production. Un âge pourtant encore jeune pour ces animaux, qui peuvent continuer à pondre pendant trois à quatre ans supplémentaires. Pour leur offrir une seconde chance, l’association Poule Pour Tous organise régulièrement des opérations de sauvetage partout en France, et notamment en Charente-Maritime. Le principe est simple : des particuliers peuvent adopter ces poules issues d’élevages bio ou en plein air, et leur offrir une nouvelle vie dans leur jardin. Ces poules, âgées d’environ 18 mois, s’adaptent facilement à la vie chez les particuliers et peuvent encore pondre jusqu’à mille œufs au cours de leur vie. Le coût de l’adoption est modique : 7 euros par poule. Sans adoptants, ces poules seront envoyées à l’abattoir. L’objectif pour l’association est donc simple : trouver un maximum de familles prêtes à les accueillir. Les prochaines distributions d’urgence sont prévues ce vendredi matin sur le parking du magasin Bricomarché à Rochefort, puis l’après-midi sur celui de Bricomarché à Surgères. D’autres opérations de ce type auront lieu la semaine prochaine à Jonzac et à Saintes.

Pour adopter une poule, les réservations se font par téléphone au 02 49 62 20 50 ou directement en ligne sur poulepourtous.com.