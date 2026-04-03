

Le coup d’envoi hier soir du festival Cerv’Odyssée à Marennes-Hiers-Brouage. C’est la 4e édition de cet évènement qui mêle les arts et les neurosciences, avec pour thème cette année : cerveau et liberté. Des conférences scientifiques, spectacles, ateliers et ciné-débats vont rythmer ce rendez-vous qui prend de l’ampleur et qui va se dérouler jusqu’à dimanche, pour explorer les liens entre créativité et neurosciences. Émilie Decrombecque, directrice générale du festival, nous en parle :

L’inauguration a lieu ce soir, à 18h, au cinéma l’Estran, avec une conférence de Mathieu Cassoti, chercheur en psychologie, sur le thème : cerveau, liberté et créativité. L’entrée est libre et gratuite. Il reste encore des places pour certains spectacles et ateliers. Vous retrouvez le programme complet sur cervodyssee.fr.