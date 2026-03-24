Un dramatique accident de la route s’est produit cet après-midi à Cozes, près de Royan. Vers 13h30, deux voitures se sont violemment percutées de face sur la RD 732. Le bilan fait état d’un mort, de deux blessés graves dont l’un été évacué vers le centre hospitalier de Saintes et l’autre a été pris en charge par le SMUR et l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 17. Une 4e personne a été légèrement blessée et transporté vers l’hôpital de Royan. Une vingtaine de pompiers se sont rendus sur place. La circulation a été bloquée dans les deux sens le temps de l’intervention des secours.